В Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд 1950 года

Температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась до минус 25,3 градуса Цельсия

Утром 4 января температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась до отметки минус 25,3 градуса Цельсия. Таким образом в городе был побит абсолютный суточный минимум для этой даты, установленный в 1950 году на отметке в минус 25,1 градуса. Об этом сообщил в Telegram главный городской синоптик Александр Колесов.

Новый суточный минимум был установлен в центральных районах Санкт-Петербурга в период между 8 и 9 часами утра, уточнил Колесов. В то же время в восточных и южных окрестностях города температура воздуха достигала отметки в минус 27-28 градусов Цельсия. В свою очередь, на северо-востоке Ленинградской области столбик термометра опускался до уровня в минус 36 градусов.

Колесов добавил, что с приходом циклона температура воздуха в Санкт-Петербурге в ночь на 6 января с большой долей вероятности поднимется до минус 15-20 градусов Цельсия. Однако жителям городам не стоит ждать резкого потепления — в ближайшие дни среднесуточная температура в городе продолжит держаться на очень низком уровне. В то же время морозы будут сопровождаться небольшими снежными осадками.

Ранее на фоне резких холодов ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец зафиксировал утром 4 января в Москве редкое природное явление. В результате преломления света в ледяных иглах в некоторых районах столицы можно было наблюдать образование зимней радуги.