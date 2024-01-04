Ведущий специалист «Фобос» Тишковец сообщил о зимней радуге в Москве

В Москве зафиксировали редкое природное явление. Речь идет о зимней радуге, образующейся в результате преломления света в ледяных иглах. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

Эксперт уточнил, что на фоне низких температур и сильного холода происходит процесс вымерзания водяного пара. Благодаря этому в некоторых районах столицы в лучах яркого солнца можно было наблюдать зимнюю радугу.

При этом зимняя радуга не стала первым редким природным явлением для жителей Москвы. Ранее Тишковец сообщал о формировании еще одного аномального атмосферного явления — ледяных игл — в результате сильных морозов, которые ударили по Центральной России в начале января.

О приближении аномальных морозов в Центральной России сообщалось еще в конце декабря. Тогда аналитики «Фобос» спрогнозировали сильные холода и «царство снега и льда» в начале 2024 года. При этом похолодание будет особенно чувствительным на фоне оттепели, которая наступила в этих регионах в конце декабря.