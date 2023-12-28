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19:10, 28 декабря 2023Среда обитания

Россиянам пообещали «царство льда»

В новогодние каникулы Центральную Россию ждут морозы и снегопады

Фото: Unsplash

В Центральной России в новогодние каникулы ожидаются сильные морозы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам, оттепель сменится резким похолоданием сразу после наступления нового года. Синоптики охарактеризовали погоду, ожидающую россиян, как «царство холода, снега и льда».

Днем 30 декабря ожидается ноль — плюс два градуса. При этом с утра 31 декабря в Центральную Россию станет прорываться арктический фронт. Ожидаются осадки в виде снега. После полудня температура упадет до отметки в ноль — минус пять градусов, вечером — до минус 5-10 градусов. При этом мороз будет ощущаться на 6-7 градусов холоднее.

В новогоднюю ночь Центральную Россию накроет гребень антициклона, морозы усилятся до минус 10-15 градусов Цельсия. В первый январский день температура окажется на отметках в минус 8-13 градусов.

На каникулах ожидаются январские морозы. Ночью будет холодать до минус 15-20 градусов, днем ожидается минус 11-16 градусов. В отдельные дни пройдут снегопады, предупредили синоптики.

По прогнозам руководителя Прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, в Москве в январские каникулы может похолодать до минус 20 градусов. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, предсказывал 25-градусные морозы в начале января.

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      Мария Черкасова
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