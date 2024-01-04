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04:55, 4 января 2024Из жизни

В США подросток первым в истории прошел игру «Тетрис»

NYT: в Оклахоме 13-летний подросток Уиллис первым в истории прошел игру «Тетрис»

Фото: Lander Denys / Unsplash

Подросток из штата Оклахома в США Уиллис Гибсон, предположительно, первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры «Тетрис». Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным газеты, 13-летний Уиллис на игровой приставке фирмы Nintendo дошел до последнего 157-го уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счете 999999 из-за программных ограничений. Игрок рассказал изданию, что «он невероятно рад» своему достижению. По его словам, в «Тетрис» легко начать играть, но сложно добиться мастерства.

Отмечается, что до момента «зависания» игры раньше удавалось доходить лишь искусственному интеллекту.

Концепция «Тетриса» придумана советским программистом Алексеем Пажитновым. Первая версия игры была выпущена 6 июня 1984 года. В 2007 году «Тетрис» как одну из важнейших компьютерных игр в истории приняли на сохранение в Библиотеку Конгресса США.

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      Марина Совина
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