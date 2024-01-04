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13:58, 4 января 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о маневрах российских войск в зоне СВО

NI: ВС РФ стремятся разгромить ВСУ серией локальных наступлений
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия стремится разгромить Украину, отправляя в бой превосходящие силы. О маневрах российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) сказано в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Теперь Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, отправляя в бой превосходящие силы, включая танки, артиллерию и беспилотники. Она также наращивает запасы оружия для более тяжелых боев в следующем году», — уверены авторы материала.

По их мнению, в связи с этим Киев нуждается в дополнительной помощи от союзников.

Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал конфликт на Украине «первой войной дронов». Он отметил, что это первый конфликт, в котором беспилотники играли центральную роль в наземных операциях, со многими важными указаниями на будущее.

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      Варвара Кошечкина
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