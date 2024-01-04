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15:11, 4 января 2024Мир

В США заявили о недовольстве в ВСУ из-за тяжелых потерь

WP: в ВСУ растет недовольство из-за тяжелых потерь и отсутствия результата

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) растет недовольство из-за тяжелых потерь и отсутствия результата в предпринимаемых операциях в районе реки Днепр. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP).

«Мы несем много потерь. Мы просто теряем людей, а результата нет», — приводит издание слова одного из морских пехотинцев ВСУ.

В материале издания отмечается, что недовольство ВСУ также растет из-за заявлений украинского руководства об успехах не днепровском направлении. В частности, украинские военные сообщили о крайне высоком уровне потерь на данном участке и отсутствии продвижений на линии фронта.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что российские военные уничтожают подразделения ВСУ, которые продолжают пытаться высаживаться на левый берег Днепра.

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      Максим Габриелян
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