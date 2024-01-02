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08:08, 2 января 2024Россия

Военные уничтожили пытавшихся высадиться на левый берег Днепра подразделения ВСУ

ВС РФ уничтожили подразделения ВСУ, пытавшиеся высадиться на левый берег Днепра

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В Министерстве обороны рассказали, что российские военные уничтожают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые продолжают пытаться высаживаться на левый берег Днепра, сообщает РИА Новости.

«Подразделения ВСУ даже в новогодние праздники не оставляют попыток организовать высадку на левый берег Днепра», — заявили в ведомстве, отметив, что в таких случаях враг уничтожается еще на подходе к берегу.

Представители Минобороны уточнили, что в понедельник, 1 января, был нанесен удар расчетами 120-миллиметрового миномета 2Б11 по одной из групп ВСУ, планировавшей переброску бойцов через реку.

Ранее стало известно об атаке опорных пунктов ВСУ с помощью вертолетов Ка-52. Отмечается, что сначала боевая авиация уничтожила цели, после чего вертолеты выполнили противоракетный маневр, избежав поражения снарядами вражеских переносных зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

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      Марина Совина
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