Российские вертолеты Ка-52 атаковали опорные пункты ВСУ

Министерство обороны России сообщило об атаке опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью вертолетов Ка-52. Отмечается, что боевая авиация вела огонь с максимально близкого расстояния, передает РИА Новости.

«Ударная группа авиации ВКС поразила опорные пункты и живую силу противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сначала боевая авиация уничтожила цели, после чего вертолеты выполнили противоракетный маневр, избежав поражения снарядами вражеских переносных зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ массово отказываются выполнять поставленные перед ними боевые задачи. Об этом свидетельствуют записи радиоперехватов. По меньшей мере пять подразделений ВСУ игнорируют выполнение поставленных перед ними задач.