РИА Новости: бойцы ВСУ массово отказываются выполнять боевые задачи

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются выполнять поставленные перед ними боевые задачи. Об этом свидетельствуют записи радиоперехватов, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

«Там получилось, короче, все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать», — заявил один из украинских солдат.

По его словам, нежелание украинских военнослужащих исполнять прямые приказы является не единичными случаями, а массовой акцией по меньшей мере пяти подразделений ВСУ. Он отметил, что одна из групп, направленных на боевое задание, вернулась с него с большими потерями, в связи с чем следующая группа бойцов из приняла решение проигнорировать исполнение поставленных перед ней задач.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что российские десантники с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на запорожском направлении в районе села Вербовое.