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19:13, 4 января 2024Мир

В США заявили о серьезной потере Украины

MWM: Россия уничтожила один из самых ценных самолетов Украины
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные уничтожили Су-27 — один из самых ценных самолетов Украины, потерю которого не удастся компенсировать. Об этом сообщает американское издание Military Magazine Watch (MWM).

Ранее в Минобороны России сообщили, что ПВО сбила украинский самолет Су-27.

«Российская ПВО сбила один из самых ценных истребителей Су-27 ВВС Украины, которые считаются наиболее боеспособными самолетами в арсенале страны», — отмечается в материале издания.

Авторы отмечают, что данная потеря является существенной, так как Су-27 по некоторым характеристикам до сих пор превосходит американские истребители F-16. Также ему значительно уступает Су-29, который Киеву поставили бывшие члены Организации Варшавского договора, входящие в НАТО.

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      Максим Габриелян
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