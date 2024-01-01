Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета Су-27

Минобороны России заявило о сбитом средствами ПВО самолете Су-27 ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным российского оборонного ведомства, украинский самолет был уничтожен в районе населенного пункта Великоалександровка Днепропетровской области.

Помимо этого, уточнил Конашенков, в течение суток силами ПВО перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и шесть реактивных снарядов РСЗО «Ураган». Поражены 46 беспилотников ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР).

Ранее сообщалось, что российские военные на Украине поразили инфраструктуру аэродромов, где находились самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.