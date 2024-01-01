Минобороны доложило о поражении аэродромов с самолетами-носителями Storm Shadow

МО: поражена инфраструктура аэродромов, где были самолеты-носители Storm Shadow

Российские военные на Украине поразили инфраструктуру аэродромов, где находились самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Об этом в понедельник, 1 января, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он утверждает, что российские войска нанесли высокоточный удар по цели еще 31 декабря. В итоге инфраструктура аэродромов была разбита, «все объекты поражены». О том, где именно это произошло в зоне спецоперации, не сообщается.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.