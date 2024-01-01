Российские военные поразили производящее беспилотники ВСУ предприятие

Минобороны: ВС РФ поразили производящее беспилотники ВСУ предприятие в Чугуеве

Российские военные поразили предприятие, производящее беспилотники Украины, в районе города Чугуев в Харьковской области. Об этом в понедельник, 1 января, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также российские войска разбили четыре склада топлива для военной техники ВСУ. Как отметил Конашенков, это произошло в районе Одессы, Днепропетровска и Константиновки, расположенной в Николаевской области. Кроме того, поражены еще 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 128-ми районах.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.