Российские военные сбили 46 беспилотников Украины

Минобороны: ВС РФ сбили 46 БПЛА ВСУ, перехвачены снаряды HIMARS и «Ураган»

Российские военные сбили 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Об этом в понедельник, 1 января, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, в зоне спецоперации сработали российские системы ПВО, которые уничтожили украинские беспилотники. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселений Граково в Харьковской области, Залиман, Новоселовское в ЛНР, Волноваха, Новомихайловка в ДНР и близи Васильевки в Херсонской области.

За минувшие сутки также российские средства ПВО перехватили 16 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, сбиты еще шесть реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

В Минобороны также заявили, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 565 самолетов, 263 вертолета, 10 318 БПЛА, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 423 танка и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого, разбито 1194 боевых машины реактивных систем залпового огня, 7589 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 16 925 единиц специальной автотехники.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.