Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 1 января 2024Россия

Российские военные сбили 46 беспилотников Украины

Минобороны: ВС РФ сбили 46 БПЛА ВСУ, перехвачены снаряды HIMARS и «Ураган»

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военные сбили 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Об этом в понедельник, 1 января, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, в зоне спецоперации сработали российские системы ПВО, которые уничтожили украинские беспилотники. Как отметил Конашенков, это произошло в районе поселений Граково в Харьковской области, Залиман, Новоселовское в ЛНР, Волноваха, Новомихайловка в ДНР и близи Васильевки в Херсонской области.

За минувшие сутки также российские средства ПВО перехватили 16 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, сбиты еще шесть реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

В Минобороны также заявили, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 565 самолетов, 263 вертолета, 10 318 БПЛА, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 423 танка и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого, разбито 1194 боевых машины реактивных систем залпового огня, 7589 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 16 925 единиц специальной автотехники.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Озвучено предсказание Жириновского на 2024 год

      ЦИК принял документы Слуцкого для участия в выборах президента

      Российские военные поразили производящее беспилотники ВСУ предприятие

      Российские военные сбили 46 беспилотников Украины

      Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета Су-27

      Минобороны доложило о поражении аэродромов с самолетами-носителями Storm Shadow

      В российском приграничном регионе рассказали об обстрелах ВСУ

      Загитова объяснила использование слова «безызбежно»

      В новогоднюю ночь во Франции сожгли сотни автомобилей

      В Японии произошла серия землетрясений. К России приближается цунами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости