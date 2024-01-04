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15:57, 4 января 2024Мир

В Великобритании заявили о необходимости США признать победу России

Экс-агент MI6 Крук: США необходимо признать победу России на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

США необходимо признать победу России на Украине, так как конфликт уже проигран Киевом. Об этом заявил бывший дипломат и агент британской разведки MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я имею в виду, что конфликт проигран. Конфликт полностью проигран. И Киев разваливается на части. Политические распри, соперничество между различными группировками. Экономическая ситуация просто катастрофическая. Он фактически финансовый банкрот, у него нет денег, нет людей и нет оружия», — отметил аналитик.

Крук также подчеркнул, что у Украины нет ресурсов для восстановления. Крук добавил, что нарратив о фактической победе Киева также не выдерживает критики и является ошибочным.

Ранее директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен рассказал, что Россия получает все большее преимущество для переговоров с Украиной, так как военный и экономический баланс смещается в сторону Москвы. По его оценкам, Киев не способен переломить ситуацию.

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      Максим Габриелян
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