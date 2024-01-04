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12:40, 4 января 2024Мир

В США заявили о росте преимущества России для переговоров с Украиной

RS: Россия получает все большее преимущество для переговоров с Украиной

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Россия получает все большее преимущество для переговоров с Украиной, так как военный и экономический баланс смещается в сторону Москвы, и его Киев переломить не способен. Об этом заявил директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft (RS).

«У Вашингтона и Киева есть сильный стимул начать мирные переговоры, пока мы все еще сохраняем значительные рычаги влияния; ведь если мы будем ждать, то условия, которые мы получим в будущем, скорее всего, будут намного хуже для Украины и гораздо более унизительными для Запада», — отметил аналитик.

Ливен подчеркнул, что для сохранения боеспособности Вооруженных сил Украины необходима более решительная поддержка США. Однако в долгосрочной перспективе Вашингтон не способен ее обеспечить из-за обязательств перед Израилем, а также частичным истощением военных запасов.

Ранее бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер обвинила президента Украины Владимира Зеленского в «примитивном мышлении», которое ведет к еще большему разрушению страны. Она отметила, что никто в здравом уме не поверит в победу Киева над Москвой.

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      Максим Габриелян
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