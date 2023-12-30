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04:16, 30 декабря 2023Мир

В США обвинили Зеленского в разрушающем Украину «примитивном мышлении»

Экс-разведчица Пентагона Коффлер: никто не верит в победу Украины над Россией
СюжетНаселение России:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в статье для Fox News обвинила президента Украины Владимира Зеленского в «примитивном мышлении», которое ведет к еще большему разрушению страны.

По ее словам, никто в здравом уме не верит в победу Киева над Россией, но в нее продолжает верить украинский лидер. Она напомнила о его недавних словах в интервью Time о том, что «никто не верит в победу» так, как он.

«Зеленский прав. Никто со здравым смыслом не верит, что Украина может победить Россию, население которой в три раза превышает население Украины», — подчеркнула Коффлер.

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Она также указала на уверенный тон президента России Владимира Путина, который откровенно высмеивает заявления американских чиновников о том, что передаваемые Киеву вооружения вынудят Москву пойти на уступки. Экс-разведчица добавила, что истеблишмент США неспособен понять, что российский лидер более реалистичен, чем Зеленский, который продолжает не принимать «ничего, кроме победы».

По ее словам, даже американские СМИ, которые в последние два года слепо поддерживали Украину, практически признали, что Россия справится с западным оружием, поставленным Киеву.

Эксперт напомнила, что математика не лжет, хотя в Вашингтоне пытаются подтасовать цифры. При этом в наступающем году администрация президента США Джо Байдена попробует «выжать» из налогоплательщиков еще несколько миллиардов, обещая, что победа в украинском конфликте уже близко, заключила Коффлер.

Ранее британский журналист Шон Уокер заявил, что Зеленский излишне оптимистичен, когда говорит о прогрессе страны в конфликте с Россией и дает ему оценку. По его словам, в изменившихся условиях политик не успел понять, что именно ему нужно доносить своей стране и миру.

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      Марина Совина
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