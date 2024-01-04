ВС России уничтожили несколько РСЗО «Ольха» и Vampire на одном направлении

Минобороны: на купянском направлении ВС РФ уничтожили 3 РСЗО Vampire и 1 «Ольху»

На купянском направлении Вооруженные силы (ВС) России уничтожены одну украинскую боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и три Vampire. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, на данном участке фронта противник также потерял до 100 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.