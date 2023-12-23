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18:48, 23 декабря 2023Бывший СССР

Ситуацию в Харьковской области описали словами «серьезная проблема»

Генерал ВСУ: на купянском направлении в Харьковской области серьезная проблема
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными проблемами в Харьковской области. Такими словами ситуацию описал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, его слова приводит РИА Новости.

«Меня беспокоит купянское направление. Там реально достаточно серьезная проблема, как и на лиманском направлении», — пояснил бывший военный.

По словам Кривоноса, власти не могут обеспечить армию необходимым количеством солдат и оснащением для них. Из-за неспособности Киева обеспечить выполнение мобилизационного плана ВСУ нечем отвечать на наступление российских войск, пояснил он и добавил, что на многих участках противник имеет определенные тактические успехи.

Издание Conversation заявило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли могут начать новое контрнаступление из-за растущих проблем. Перспектива еще одного года войны на истощение особенно беспокоит Киев, поскольку сохраняются сомнения в устойчивости западной военной и финансовой поддержки, отметили эксперты.

По словам заместителя главного редактора издания Bild Пауля Ронцхаймера, власти в Киеве в частных разговорах признают отсутствие шансов на новое контрнаступление. Украинские чиновники должны четко и публично говорить, что происходит на передовой, иначе ничего не поможет, добавил он.

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      Вячеслав Агапов
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