Conversation: ВСУ вряд ли могут начать новое контрнаступление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли могут начать новое контрнаступление из-за растущих проблем. Об этом сообщает Conversation.

«Перспектива еще одного года войны на истощение особенно беспокоит Киев, поскольку сохраняются сомнения в устойчивости западной военной и финансовой поддержки», — говорится в сообщении.

По их информации, складывающаяся ситуация может поставить под угрозу вероятные наступления Киева. Автор статьи полагает, что в 2024 году может увеличиться вероятность нового наступления российских войск. По его мнению, Россия имеет преимущество на поле боя из-за нехватки артиллерийских боеприпасов у украинских войск.

Ранее заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что власти в Киеве в частных разговорах признают отсутствие шансов на новое контрнаступление в ближайшее время. Украинские чиновники должны четко и публично говорить, что происходит на передовой, иначе ничего не поможет, добавил он.