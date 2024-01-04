Нетаньяху обещал американскому сенатору продолжить войну в Газе со всей силой

Нетаньяху обещал сенатору США Грэму продолжить войну в Газе со всей силой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил прибывшему в страну американскому сенатору-республиканцу Линдси Грэму, что страна со всей силой продолжит военную операцию в секторе Газа. Его слова приводит ТАСС.

Нетаньяху уточнил, что Израиль намерен добиться исполнения своих целей, среди которых полное уничтожение военно-политического потенциала радикального палестинского движения ХАМАС.

«Мы должны дать возможность нашим гражданам вернуться домой на север и юг страны. Для этого мы будем действовать со всей силой там, где необходимо», — обещал политик.

Встречу с Грэмом также посетили министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби, посол Израиля в США Михаэль Герцог и военный секретарь премьер-министра Ави Гиль.

Утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа атаковали Израиль, обстреляв его территорию ракетами. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале военной операции в Газе.