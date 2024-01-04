Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:00, 5 января 2024Мир

Нетаньяху обещал американскому сенатору продолжить войну в Газе со всей силой

Нетаньяху обещал сенатору США Грэму продолжить войну в Газе со всей силой
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил прибывшему в страну американскому сенатору-республиканцу Линдси Грэму, что страна со всей силой продолжит военную операцию в секторе Газа. Его слова приводит ТАСС.

Нетаньяху уточнил, что Израиль намерен добиться исполнения своих целей, среди которых полное уничтожение военно-политического потенциала радикального палестинского движения ХАМАС.

«Мы должны дать возможность нашим гражданам вернуться домой на север и юг страны. Для этого мы будем действовать со всей силой там, где необходимо», — обещал политик.

Встречу с Грэмом также посетили министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби, посол Израиля в США Михаэль Герцог и военный секретарь премьер-министра Ави Гиль.

Утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа атаковали Израиль, обстреляв его территорию ракетами. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале военной операции в Газе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило о пресечении атаки Киева с применением ЗРК С-200

      Стало известно о пострадавших при ракетном обстреле Белгородской области

      Над Белгородской областью уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха»

      Израиль раскрыл планы на послевоенный период в секторе Газа

      Нетаньяху обещал американскому сенатору продолжить войну в Газе со всей силой

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Пентагон высказался о конфликте с Ираном

      В США анонсировали процесс по импичменту Байдена

      Пентагон анонсировал завершение обучения в США части пилотов ВСУ в 2024 году

      Германия отправила Украине боеприпасы для танков Leopard и бронемашины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости