В ВСУ признали дефицит боеприпасов для ЗРК

Спикер ВВС Украины Игнат признал дефицит боеприпасов для ЗРК

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что у Киева не хватает боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Так было и в прошлом году, и летом, и сейчас. Партнеры предоставляют Украине ракеты неотложной необходимости. Зенитные ракеты являются дефицитным товаром», — заявил он.

По словам Игната, на исходе находятся боеприпасы как к советским, так и к западным ЗРК.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены сделать средства противовоздушной обороны приоритетом при поставках помощи Украине, когда их получится возобновить. По его словам, ПВО поставят во главу перечня оборонных возможностей для Киева.