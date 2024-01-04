В США назвали средства ПВО приоритетом поставок Украине

Представитель Белого дома Кирби назвал средства ПВО приоритетом поставок Украине

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены сделать средства противовоздушной обороны (ПВО) приоритетом при поставках помощи Украине, когда их получится возобновить. Об этом передает РИА Новости.

Кирби назвал средства ПВО приоритетом поставок Украине и подчеркнул, что США примут такое решение, когда им будет доступно дополнительное финансирование для Украины. По его словам, ПВО поставят во главу перечня оборонных возможностей для Киева.

Ранее Кирби признал, что у США больше нет денег для оказания помощи Украине. По его словам, в Вашингтоне надеются на то, что их союзники и партнеры будут в состоянии продолжать помогать Киеву.

До этого представитель Государственного департамента Мэттью Миллер заверил, что США продолжат оказывать поддержку Украине Он усомнился в возможности делать это на том же уровне, что и в последние два года.