Гладков перечислил повреждения в Белгороде после обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода повреждены более 30 автомобилей

Более 30 автомобилей повреждены в Белгородской области после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Повреждения в городе перечислил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах. «В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль», — написал Гладков. Он добавил, что информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.

Как сообщило Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. По предварительным данным, пострадали два человека.