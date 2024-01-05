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00:27, 5 января 2024Россия

Над Белгородской областью уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха»

Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха»

Фото: Volodymyr Strumkovskiy / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность.

Как рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, ракеты РСЗО «Ольха» очень легко перехватить. По его словам, они представляют собой модернизированный «Град». «Когда они летят, полет дозвуковой, не сверхзвуковой, так что они очень хорошо видны на радиолокационной станции», — сказал эксперт.

2 января по городу были запущены тактические ракеты «Точка-У». Силами ПВО удалось сбить девять воздушных целей на подлете к областной столице.

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      Марина Совина
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