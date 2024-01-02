Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»

Полковник Матвийчук: запущенные по Белгороду ракеты «Ольха» легко перехватить

Запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Белгороду ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» очень легко перехватить. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он назвал особенности этих боеприпасов.

«Ракеты "Ольха" — это модернизированный "Град". Они там просто поменяли базу и назвали "Ольха". Это многозарядная система залпового огня, снаряды неуправляемые, осколочно-фугасные. Когда они летят, полет дозвуковой, не сверхзвуковой, так что они очень хорошо видны на радиолокационной станции. Мы уже за эти годы научились полностью их идентифицировать и сбивать», — сказал специалист.

Дальность — 40-50 километров. Одна такая ракета несет около 12 килограмм заряда. Это достаточно мощно, если попадет в жилой дом, не полностью уничтожит, но разрушит крышу может вывалить дома Анатолий Матвийчук полковник в отставке

2 января ВСУ попытались атаковать Белгород. В городе трижды звучала ракетная сирена, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Министерство обороны сообщило, что удалось сбить в общей сложности 17 ракет РСЗО «Ольха». Четыре человека пострадали, еще один получил несовместимые с жизнью травмы, спасти его не смогли.