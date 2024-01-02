При обстреле Белгорода погиб мужчина

Губернатор Гладков сообщил о погибшем при обстреле Белгорода мужчине

При обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — пояснил он.

Глава области добавил, что еще четыре человека пострадали в районе авторынка. Мужчину и женщину увезли на скорой помощи, еще двое пострадавших от госпитализации отказались. Помимо того, еще одну женщину доставили в травмпункт. Она ехала в автобусе, на крышу которого упал осколок и задел ей руку по касательной.

После обстрела повреждения зафиксировали в частном секторе.

Первую за сутки воздушную тревогу в Белгороде объявили в 12:06 по московскому времени. Ее отменили спустя 39 минут в 12:45. По словам Гладкова, при обстреле пострадал мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вторая воздушная тревога была объявлена в 13:16 по московскому времени и продлилась до 13:51. Третью ракетную опасность объявили в 14:27.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.