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23:46, 4 января 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Фото: Chumakov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рекомендовал не подходить к окнам и укрыться в помещении «без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)». «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Shot, над городом прогремела серия взрывов. Сработала система ПВО [противовоздушной обороны], — пишет издание.

Ранее в Белгороде четыре раза включалась сирена ракетной опасности. По городу, в частности, были запущены тактические ракеты «Точка-У». Силами ПВО удалось сбить девять воздушных целей на подлете к областной столице.

Белгород подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с вечера 29 декабря. Наибольший урон был нанесен 30 декабря тогда не удалось спасти 25 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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      Марина Совина
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