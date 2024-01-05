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03:20, 5 января 2024Бывший СССР

Украинский депутат призвал Зеленского разобраться с Польшей

Украинский депутат Рады Кучеренко призвал Зеленского разобраться с Польшей
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко призвал украинского президента Владимира Зеленского решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы, пишет РИА Новости.

По его словам, Киев не может «воевать на несколько фронтов». «Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет — это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы», — призвал он разобраться с Польшей.

Депутат попросил не оценивать ситуацию на границе «односторонне и упрощенно».

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда в новогоднем обращении к гражданам 31 декабря не сказал ни слова об Украине. Больше внимания он уделил обвинению правящего большинства в нарушении конституции.

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      Марина Совина
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