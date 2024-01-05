В США заявили об утрате веры в победу Украины

Экс-советник Рейгана Бэндоу: США потеряли веру в победу Украины и ждут диалог

Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что США полностью утратили веру в победу Украины. Об этом он написал в статье для журнала The American Conservative.

Бэндоу заявил об утрате веры в победу Украины и подчеркнул, что пока украинские военные переживают вторую зиму в конфликте, администрация президента США Джо Байдена отказалась от мыслей об успехе Киева.

«Вместо этого Вашингтон считает, что обе стороны должны вести переговоры», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что заявления США об Украине существенно изменились. Если в начале конфликта Белый дом планировал осуществить захват Крыма и добиться поражения России, то теперь Вашингтон призывает к дипломатическому решению конфликта и сохранении за Москвой новых территорий.