Названы способы привести себя в форму после новогодних праздников

Врач Тананакина посоветовала плавно сокращать количество пищи после праздников

После новогодних праздников организм человека привыкает есть много. Желудок растягивается, поэтому важно разумно ограничивать себя после долгих выходных дней, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Способы привести себя в форму после торжества она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, разгрузочные дни хороши только при регулярном и сбалансированном питании. В противном случае они становятся стрессом для организма. Поэтому возвращение в форму после праздников стоит начать с мягкой диеты — достаточно добавить в рацион больше овощей и фруктов.

Врач также назвала несколько правил, которые помогут вернуться в строй после праздников. Во-первых, она посоветовала, есть меньшее количество еды, но по возможности плавно сокращать объем пищи, чтобы организм не испытывал стресс. Во-вторых, убрать из рациона все новогодние блюда — салаты с майонезом, жирную рыбу и мясо, торты и пирожные.

Отличной альтернативой майонезу будут другие заправки без уксуса или домашний майонез, а привычное нам сладкое можно заменить, например, печеными яблоками Наталия Тананакина эндокринолог

Кроме того, стоит ограничить себя в специях, соли и сахаре, уверена эндокринолог. «Важно, чтобы организм не накапливал лишнюю воду. Это может быть чревато проблемами со здоровьем», — добавила она.

Также необходимо пить больше жидкости. Причем употреблять воду в чистом виде, а не замещать ее чаем или кофе. «Они только утоляют жажду, но при этом усиливают мочегонный эффект, поэтому не пополняют водный баланс. Обильное питье поможет организму справиться с продуктами метаболизма и вывести шлаки», — отметила собеседница «Ленты.ру».

«Если у вас есть хронические заболевания ЖКТ, то любую диету и разгрузочные дни вам нужно согласовать со своим лечащим врачом, это минимизирует возможный вред от нее и снизит риск обострения хронических заболеваний», — заключила она.

Ранее диетолог Майкл Мосли рекомендовал, чтобы быстро избавиться от лишних калорий и сахара, после застолья выйти на улицу и пройтись быстрым шагом.