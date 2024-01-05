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06:00, 5 января 2024Забота о себе

Названы способы привести себя в форму после новогодних праздников

Врач Тананакина посоветовала плавно сокращать количество пищи после праздников

Фото: Jay Wennington / Unsplash

После новогодних праздников организм человека привыкает есть много. Желудок растягивается, поэтому важно разумно ограничивать себя после долгих выходных дней, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Способы привести себя в форму после торжества она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, разгрузочные дни хороши только при регулярном и сбалансированном питании. В противном случае они становятся стрессом для организма. Поэтому возвращение в форму после праздников стоит начать с мягкой диеты — достаточно добавить в рацион больше овощей и фруктов.

Врач также назвала несколько правил, которые помогут вернуться в строй после праздников. Во-первых, она посоветовала, есть меньшее количество еды, но по возможности плавно сокращать объем пищи, чтобы организм не испытывал стресс. Во-вторых, убрать из рациона все новогодние блюда — салаты с майонезом, жирную рыбу и мясо, торты и пирожные.

Отличной альтернативой майонезу будут другие заправки без уксуса или домашний майонез, а привычное нам сладкое можно заменить, например, печеными яблоками

Наталия Тананакинаэндокринолог

Кроме того, стоит ограничить себя в специях, соли и сахаре, уверена эндокринолог. «Важно, чтобы организм не накапливал лишнюю воду. Это может быть чревато проблемами со здоровьем», — добавила она.

Также необходимо пить больше жидкости. Причем употреблять воду в чистом виде, а не замещать ее чаем или кофе. «Они только утоляют жажду, но при этом усиливают мочегонный эффект, поэтому не пополняют водный баланс. Обильное питье поможет организму справиться с продуктами метаболизма и вывести шлаки», — отметила собеседница «Ленты.ру».

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«Если у вас есть хронические заболевания ЖКТ, то любую диету и разгрузочные дни вам нужно согласовать со своим лечащим врачом, это минимизирует возможный вред от нее и снизит риск обострения хронических заболеваний», — заключила она.

Ранее диетолог Майкл Мосли рекомендовал, чтобы быстро избавиться от лишних калорий и сахара, после застолья выйти на улицу и пройтись быстрым шагом.

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      Екатерина Смирная
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