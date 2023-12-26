Диетолог подсказал способ быстро избавиться от лишних калорий после застолья

Диетолог Мосли: избавиться от лишних калорий после застолья поможет прогулка

Чтобы быстро избавиться от лишних калорий и сахара, после застолья нужно выйти на улицу и пройтись быстрым шагом, считает диетолог Майкл Мосли. Способ сохранить фигуру после праздников он подсказал изданию Daily Mail.

По словам Мосли, прогулка поможет направить сахар и лишние калории из кровотока в мышцы, так они не будут преобразовываться в жир и их можно будет в будущем легко сжечь, считает диетолог. Кроме того, по его словам, кардионагрузка окажет благотворное влияние на сердце, которое испытывает повышенную нагрузку в праздничные дни из-за переедания и алкоголя.

Чтобы сохранить форму после праздников, диетолог посоветовал отказаться в выходные от сладостей и заменить жирные десерты на орехи. Также он предостерег от чрезмерного употребления алкоголя и веселых застолий до утра. Он объяснил, что смещение режима сна и бодрствования в течение нескольких дней подряд приведет к повышению уровня стресса и вызовет ощущение усталости.

Ранее диетолог Татьяна Мещерякова подсказала способ съедать меньше сладостей в новогодние каникулы. По ее мнению, на время праздников нужно установить суточную норму сахара — не более 15 граммов для детей и не более 50 граммов для взрослых.