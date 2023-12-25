Названы способы съедать меньше сладостей в новогодние каникулы

Диетолог Мещерякова призвала устанавливать дневную норму сладостей в Новый год

Для того чтобы не поправиться и не навредить здоровью в Новый год, необходимо устанавливать дневную норму сладостей для себя и детей, призвала диетолог Татьяна Мещерякова. В комментарии для «Известий» врач назвала и другие способы съедать меньше сладкого.

Первым делом Мещерякова порекомендовала в новогодние каникулы не превышать допустимую дневную норму сахара. Так, по ее словам, детям можно съедать не больше 15 граммов сахара, взрослым — не больше 50. «Это не более 100 граммов торта или же 300-400 миллилитров яблочного сока», — объяснила специалистка.

Необходимо максимально отказаться от продуктов с добавленным сахаром: соусов, консервов, фруктов

Разнообразие меню и замена вредных газировок на более полезные напитки (морсы и чаи без сахара) также помогут избежать употребления в пищу слишком большого количества сладкого, добавила врач. Кроме того, Мещерякова призвала проводить праздники активно: больше гулять, меньше смотреть телевизор и меньше времени проводить за праздничным столом.

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