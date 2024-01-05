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12:23, 5 января 2024Бывший СССР

Генерал рассказал о будущем Украины после российских ударов

Генерал Кривонос: у ВС РФ достаточно ракет для атаки по инфраструктуре Украины
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

У Вооруженных сил России (ВС РФ) достаточно ракет для уничтожения критической инфраструктуры Украины. Об этом заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

По словам генерала, Россия может выпустить достаточное количество ракет для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры и по предприятиям оборонного комплекса Украины.

Кривонос отметил, что противовоздушная оборона (ПВО) Украины не сможет справиться с большим количеством российских ракет. Как заключил генерал, способности украинской ПВО намного меньше, и это известно России.

Ранее спикер Военно-воздушных сил (ВВС) ВСУ Юрий Игнат признал, что у Киева не хватает боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). По словам Игната, на исходе находятся боеприпасы как к советским, так и к западным ЗРК.

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      Алиса Удовик
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