Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Гладков: одному из пострадавших при ночном обстреле Белгорода сделали операцию

Одному из пострадавших при ночном обстреле Белгорода сделали операцию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«[Одному из раненых] была сделана операция — удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия — с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо», — написал он.

Глава региона также заявил, что надеется на скорейшее выздоровление пострадавших. Кроме того, он выразил благодарность волонтерам, которые посещают больницы области для оказания моральной и психологической поддержки.

Уточняется, что в больницах Москвы и Белгородской области находятся 74 раненых, в то время как 20 человек лежат в реанимации в Москве — все они под контролем опытных врачей.

Ранее он перечислил повреждения в Белгороде после обстрела Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские войска повредили более 30 автомобилей, также выбиты окна в нескольких квартирах.