Гладков рассказал об эвакуации жителей Белгорода в другие города

Гладков: власти Белгорода помогут жителям переехать в Старый Оскол или Губкин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что переживающие за свою безопасность жители Белгорода могут выехать в пункты временного размещения (ПВР) в других районах региона. В этом им помогут местные власти, написал Гладков в своем Telegram-канале.

«Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: "Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место". Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли», — рассказал губернатор, напомнив, что власти всегда делали для помощи жителям в эвакуации все возможное. В качестве доказательств своих слов он привел в пример Шебекинский район.

Глава региона уточнил, что тем, кто нуждается в помощи, необходимо обратиться в приемную губернатора или в приемную мэра, также можно позвонить по телефонами 122 или 112. Отмечается, что желающих эвакуироваться перевезут в ПВР в Старом Осколе или Губкине. По словам главы области, они будут проживать в комфортабельных и безопасных номерах столько, сколько потребуется.

При этом, если не хватит мест в ПВР на территории Белгородской области, Гладков будет обращаться к коллегам из других регионов. «Они и в конце декабря, и в начале уже этого 2024 года звонили мне, поступали десятки звонков от моих коллег с тем, чтобы помочь всем вам», — подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что ситуация в Белгороде «продолжает оставаться непростой».

Ранее 5 января Вячеслав Гладков рассказал, что в результате ночного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены окна жилого дома и машины. Он добавил, что выехал на оперативное совещание с местными чиновниками и подрядчиками, где будут приняты решения по дальнейшим действиям в связи с растущем объемом разрушений в Белгороде.