Губернатор раскрыл последствия ночного обстрела Белгорода ВСУ

Гладков: из-за ночного обстрела Белгорода повреждены окна жилого дома и машины

В результате ночного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены окна жилого дома и машины. Последствия атаки раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам главы российского региона, 5 января он прибыл на место обстрелов. Как рассказал Гладков, из-за взрыва украинского снаряда рядом с многоквартирным домом на Макаренко повреждено множество окон и балконов. Также задеты машины. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают специалисты управ, а также сотрудники территориальной самообороны, волонтеры и эксперты, которые убирают стекла и осматривают пострадавшие автомобили.

«Второй участок, сильно пострадавший из-за обстрела этой ночью, - на улице Почтовой. Здесь также повреждено много припаркованных авто, а одно из них перевернуло ударной волной», — написал Гладков.

Он добавил, что выехал на оперативное совещание с местными чиновниками и подрядчиками, где будут приняты решения по дальнейшим действиям в связи с растущем объемом разрушений в Белгороде.