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07:35, 5 января 2024Россия

В Госдуме назвали главное оружие России в 2024 году

Депутат Красов назвал главным оружием РФ в 2024 году поддержку участников СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Главное оружие России в 2024 году — это поддержка обществом участников специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Если это оружие будет у нас, то нас не сломить, не согнуть, не уничтожить», — заявил депутат.

Также Красов отметил, что участники СВО имеют все необходимое им оружие и технику.

«Они умело применяют его. Они настоящие профессионалы своего дела. Поэтому все задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, будут выполнены», — заключил парламентарий.

Самое главное оружие — это поддержка наших героев, которые выполняют свою историческую миссию по примеру наших героических предков

Андрей Красовпервый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне
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