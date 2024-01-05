В Госдуме назвали главное оружие России в 2024 году

Депутат Красов назвал главным оружием РФ в 2024 году поддержку участников СВО

Главное оружие России в 2024 году — это поддержка обществом участников специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Если это оружие будет у нас, то нас не сломить, не согнуть, не уничтожить», — заявил депутат.

Также Красов отметил, что участники СВО имеют все необходимое им оружие и технику.

«Они умело применяют его. Они настоящие профессионалы своего дела. Поэтому все задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, будут выполнены», — заключил парламентарий.

Самое главное оружие — это поддержка наших героев, которые выполняют свою историческую миссию по примеру наших героических предков Андрей Красов первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

В декабре украинский командир роты «Ахиллес» 92-й отдельной аэромобильной бригады Юрий Федоренко признавал, что на один украинский беспилотник приходится семь российских. Он также заявлял, что из-за разницы в количестве техники Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены экономить дроны и использовать их лишь при наличии цели.

