В Госдуме назвали главное оружие России в 2024 году
Главное оружие России в 2024 году — это поддержка обществом участников специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«Если это оружие будет у нас, то нас не сломить, не согнуть, не уничтожить», — заявил депутат.
Также Красов отметил, что участники СВО имеют все необходимое им оружие и технику.
«Они умело применяют его. Они настоящие профессионалы своего дела. Поэтому все задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, будут выполнены», — заключил парламентарий.
Самое главное оружие — это поддержка наших героев, которые выполняют свою историческую миссию по примеру наших героических предков
В декабре украинский командир роты «Ахиллес» 92-й отдельной аэромобильной бригады Юрий Федоренко признавал, что на один украинский беспилотник приходится семь российских. Он также заявлял, что из-за разницы в количестве техники Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены экономить дроны и использовать их лишь при наличии цели.