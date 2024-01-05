Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:00, 5 января 2024Бывший СССР

Украине предрекли сокращение помощи Запада в 2024 году

Политолог Журавлев предрек сокращение помощи Запада Украине в 2024 году

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Финансовая и военная помощь Украине со стороны стран Запада может измениться в 2024 году. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Дмитрий Журавлев. Он предрек, что, в частности, значительно будет сокращена финансовая поддержка невоенных направлений: госаппарата, социального сектора.

«Количество помощи особенно снизится, изменится в ценовом разрезе, ведь казна западных стран тоже не безгранична. Кроме того, вероятно, обострится проблема с патронами и снарядами. Дело в том, что производить их невыгодно, прибыли они не дают. А западный ВПК — это, в первую очередь, бизнес. Потому, несмотря на всю мощь экономики, патронов уже не хватает, эта нехватка будет увеличиваться», — уверен Журавлев.

Он также допустил сокращение помощи на невоенные направления. По словам политолога, зарплату чиновникам Украины выплачивают США, от этого могут отказаться.

«Деньги на содержание украинского госаппарата переводят из американской казны. То же с социальной сферой. Но объем помощи будут сокращать, в частности, за счет гражданских статей расхода», — сказал Журавлев.

Ранее генерал НАТО Жуан Виейра Борхес заявил, что Украина может пойти на территориальные уступки, чтобы достичь прекращения огня с Россией. Он также добавил, что в случае прихода республиканцев к власти в США Украину ждут большие трудности в получении военной помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Кем мне воевать?» Залужный выступил с эмоциональной речью в Раде и предложил депутатам самим идти на фронт

      Украинский уклонист заявил об угрозе убийством из-за побега

      Украине предрекли сокращение помощи Запада в 2024 году

      Названы выгодные варианты вложений в 2024 году

      Стало известно об отступлении ВСУ под Артемовском

      В Турции заявили о готовности поставлять яйца в Россию в нужном объеме

      В Госдуме назвали главное оружие России в 2024 году

      В МИД рассказали о занимающихся вымогательством украинских колл-центрах

      В Норвегии рассказали о способе России бороться с расширением НАТО

      Польские танки признали бесполезными для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости