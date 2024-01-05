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21:13, 5 января 2024Бывший СССР

Комика из студии Зеленского внесли в базу «Миротворца»

Комика студии «Квартал 95» Юрия Великого добавили в украинскую базу «Миротворец»

Комика студии «Квартал 95» Юрия Великого добавили в украинскую базу «Миротворец»

Поводом для включения в реестра названы «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «публичное надругательство над украинскими гражданами».

Накануне в базу «Миротворец» была внесена актриса из студии «Квартал 95» Ирина Гатун.

Великий и Гатун сыграли в юмористическом номере о переселенке из Скадовска (город в Херсонской области). Номер вызвали критику со стороны общественности, студия «Квартал 95» пообещала удалить запись выступления и принесла извинения.

«Квартал 95» — студия, которую возглавлял Владимир Зеленский до избрания на пост президента Украины.

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      Марина Совина
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