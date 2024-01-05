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16:48, 5 января 2024Бывший СССР

Критиковавшую Залужного депутата решили отозвать с поста замглавы комитета Рады

Украинского депутата Безуглую решили отозвать с должности замглавы комитета Рады
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решил отозвать с поста заместителя главы комитета депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяну Безуглову. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

По его словам, данное решение было принято почти единогласно, воздержался лишь один человек. Далее, пояснил он, вопрос будет рассматриваться на заседании Рады. Решение будет считаться принятым, если в парламенте его поддержат не менее 226 депутатов.

В конце ноября 2023 года Безуглая раскритиковала главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и поссорилась со спикером Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом. Тогда парламентарий заявила, что главком не решает вопросы в армии и игнорирует возникшие проблемы.

Она также опубликовала в одной из соцсетей пост с фотографиями Залужного в компании члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Даны Яровой. Депутат написала, что «у генерала есть время на даму», но при этом главнокомандующий ни разу не посетил ни один территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Юрий Игнат в свою очередь заявил, что удаляет Безуглую из всех социальных сетей из-за дискредитации Залужного.

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