На Украине депутат раскритиковала Залужного и поссорилась со спикером ВС ВСУ

Депутат Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Залужного и его спикера ВС Игната

Депутат фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и поссорилась со спикером Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом, который ответил на ее обвинения. Об этом сообщает «Страна.ua».

Парламентарий заявила, что главком не решает вопросы в армии и игнорирует возникшие проблемы. Она также опубликовала в одной из соцсетей пост с фотографиями Залужного в компании члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Даны Яровой.

Депутат написала, что «у генерала есть время на даму», но при этом главнокомандующий ни разу не посетил ни один территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Юрий Игнат в свою очередь заявил, что удаляет Безуглую из всех социальных сетей из-за дискредитации Залужного.

«Что, команда пошла? Где вы видели дискредитацию? Я писала о проблемах ВСУ. У нас есть неприкосновенные темы? Генералитет? Мобилизация? Подготовка?» — ответила парламентарий. Спикер ВС ВСУ написал, что удалил Безуглую, потому что она «достала».

Ранее издание Washington Post заявило о конфликте президента Украины Владимира Зеленского и Залужного. Газета охарактеризовала его как нарастающий и предсказала, что в будущем они могут оказаться политическими соперниками.

В конце октября The Times сообщало, что украинский лидер и главнокомандующий разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. По данным издания, главком ВСУ предлагает сохранить имеющуюся территорию и готовиться к боям в следующем году.

