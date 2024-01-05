Медведчук обвинил Зеленского в превращении Украины в изгоя

Медведчук: власти Украины превратили страну в изгоя на Европейском континенте

Неграмотная политика действующих властей во главе с президентом Владимиром Зеленским превратила Украину в изгоя на Европейском континенте, написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для платформы ««Смотрим.ру»».

По его словам, за последние пять лет киевская власть не реализовала содержательную антикризисную экономическую программу. «Вместо программ по импортозамещению и поддержки наукоемких производств — сырьевая структура с ярко выраженной коррупционной составляющей», — подчеркнул он.

Политик отметил, что при Зеленском в экономике страны усилился аграрно-сырьевой вектор. Однако на конец 2023 года в стране собрали 58,39 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, в то время как в 2021 году этот показатель составлял 84 миллиона тонн. Также снижаются показатели экспорта агропродукции, которая была локомотивом украинской экономики.

Медведчук указал на глубокий кризис украинской промышленности, а также на падение объемов внешней торговли. Так, в 2023 году отрицательное сальдо торгового баланса достигло 22,3 миллиарда долларов. Кроме того, госдолг Украины достиг очередной антирекордной отметки в 140,8 миллиарда долларов.

«Страна при режиме Зеленского имеет в 2024 году исключительно негативные перспективы. Нынешняя власть превратила территорию Украины в расходный материал Запада и одновременно в изгоя на европейском континенте», — заключил он.

Ранее Медведчук назвал три главные ошибки Зеленского. В частности, это привлечение во власть непрофессионалов.