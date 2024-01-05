МИД России объяснил прекращение контактов с США по кибератакам

МИД РФ: контакты по кибератакам стали заложниками русофобской политики США

Контакты с США по реагированию на кибератаки стали заложниками русофобской политики Вашингтона. Причину прекращения диалога объяснил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности и директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) Министерства иностранных дел (МИД) России Артур Люкманов, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, уже тогда Вашингтону стало невыгодно поддерживать с нами контакты в интересах совместного пресечения вредоносной деятельности в цифровом пространстве», — сказал он.

Люкманов подчеркнул, что американские власти увидели больше выгоды в распространении бездоказательных обвинений России и «иных неугодных режимов» в кибератаках.

Ранее Пентагон в своей киберстратегии заявил, что США считают Россию острой угрозой в киберпространстве, отмечая, что страна собирается проводить новые кибератаки против Вашингтона, а также его союзников. В американском оборонном ведомстве добавили, что Россия якобы наращивает свои возможности в шпионаже, влиянии, а также проведении атак.