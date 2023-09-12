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22:10, 12 сентября 2023Мир

Пентагон назвал Россию острой угрозой в киберпространстве

В Пентагоне заявили, что США считают Россию острой угрозой в киберпространстве

Фото: Pixabay

США считают Россию острой угрозой в киберпространстве, отмечая, что страна собирается проводить новые кибератаки против Вашингтона, а также его союзников. Об этом говорится в опубликованной киберстратегии Пентагона на 2023 год.

«Россия остается острой угрозой для Соединенных Штатов в киберпространстве. Россия предприняла усилия по оказанию пагубного влияния против США с целью манипулирования и подрыва доверия к выборам», — говорится в документе.

В Минобороны США подчеркнули, что Россия якобы наращивает свои возможности в шпионаже, влиянии, а также проведении атак. В ведомстве добавили, что в случае необходимости Москва будет готова провести новые кибератаки на Соединенные Штаты и их союзников.

Ранее администрация президента США Джо Байдена обнародовала план усиления кибербезопасности на фоне угрозы китайских хакеров.

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    Марина Совина
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