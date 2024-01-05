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17:20, 5 января 2024Мир

Министр обороны Украины рассказал о ситуации на передовой

Глава МО Украины Умеров рассказал коллеге из Польши о ситуации на передовой

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал коллеге из Польши Владиславу Косиняку-Камышу о ситуации на передовой. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Состоялся продуктивный разговор с вице-премьером Польши, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом», — написал он.

По его словам, он также поздравил польского коллегу с назначением и предоставил обновленную информацию о ситуации на передовой. Помимо этого, Умеров пригласил Косиняка-Камыша в Киев.

Кроме того, украинский министр поблагодарил Варшаву за стремление усилить свою роль в коалициях возможностей, что, по его словам, будет способствовать безопасности Европы и национальным интересам Польши.

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      Виктория Кондратьева
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