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12:41, 5 января 2024Мир

Минобороны Румынии засекретило от депутатов парламента военную помощь Украине

Румынский депутат Тэнасэ: Минобороны Румынии засекретило военную помощь Украине

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Минобороны Румынии засекретило от румынских депутатов военную помощь Украине. Отказ румынского оборонного ведомства предоставить информацию о поддержке Киева опубликовал депутат парламента страны Дан Тэнасэ, сообщает РИА Новости.

«Запрашиваемая информация является секретной и, в соответствии с положениями Закона о свободном доступе к информации, представляющей общественный интерес, с последующими изменениями и дополнениями, она не подлежит свободному доступу граждан», — ответили на запрос депутата.

Ранее румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что Румыния может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после завершения конфликта, поскольку обладает такими преимуществами, как безопасность, географическая близость и транспортное сообщение.

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