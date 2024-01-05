На складе российского аэропорта нашли гранату

Сотрудники пермского аэропорта Большое Савино нашли в посылке на складе гранату

В Перми сотрудники аэропорта Большое Савино нашли на складе гранату. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, изначально предмет, похожий очертаниями на гранату Ф-1 заметили при проверке посылок через интроскоп. Экспертиза установила, что это муляж. Однако на дне отправления обнаружили настоящий боеприпас для подствольного гранатомета ВОГ-25, а также патрон с пробитым капсюлем.

По информации издания, сейчас объекты проверяются на взрывоопасность. Склад аэропорта временно не работает.

Ранее в Крыму задержали россиянина, подозреваемого в хранении оружия и взрывчатых веществ. В гараже жителя Керчи обнаружили схрон, в котором оказалось более 500 граммов бездымного пороха, почти килограмм тротила, граната Ф-1, пистолет, ружье и его составные части, два самодельных карабина, два револьвера и множество патронов различного калибра.