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13:30, 5 января 2024Силовые структуры

На складе российского аэропорта нашли гранату

Сотрудники пермского аэропорта Большое Савино нашли в посылке на складе гранату

Фото: Andrey_Vasiliskov / Shutterstock / Fotodom

В Перми сотрудники аэропорта Большое Савино нашли на складе гранату. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, изначально предмет, похожий очертаниями на гранату Ф-1 заметили при проверке посылок через интроскоп. Экспертиза установила, что это муляж. Однако на дне отправления обнаружили настоящий боеприпас для подствольного гранатомета ВОГ-25, а также патрон с пробитым капсюлем.

По информации издания, сейчас объекты проверяются на взрывоопасность. Склад аэропорта временно не работает.

Ранее в Крыму задержали россиянина, подозреваемого в хранении оружия и взрывчатых веществ. В гараже жителя Керчи обнаружили схрон, в котором оказалось более 500 граммов бездымного пороха, почти килограмм тротила, граната Ф-1, пистолет, ружье и его составные части, два самодельных карабина, два револьвера и множество патронов различного калибра.

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      Константин Лысяков
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