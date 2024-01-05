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16:18, 5 января 2024Бывший СССР

На Украине сравнили удар ВКС России по Киеву с Армагеддоном

Депутат Рады Рудык сравнила удар ВКС России по Киеву с Армагеддоном
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Кира Рудык рассказал о своих впечатлениях от российской ракетной атаки по стратегическим объектам в Киеве. В интервью Business Insider она сравнила удары Воздушно-космических сил (ВКС) России с Армагеддоном.

«Звук был похож на то, каким вы могли бы себе представить Армагеддон», — объяснила парламентарий.

При этом она не смогла сказать точно, удалось ли расчетам киевской противовоздушной обороны (ПВО) перехватить какие-либо снаряды.

2 января Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и его пригородах. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Позднее Владимир Зеленский заявил, что за пять дней по стране было выпущено более 500 ракет и дронов.

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