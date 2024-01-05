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10:21, 5 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о неослабевающем давлении российских войск на позиции ВСУ

Экс-полковник СБУ Стариков заявил о давлении российских войск на позиции ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Давление российских войск на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) не ослабевает. Об этом заявил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков на своем YouTube-канале.

Он назвал сложной ситуацию на восточном фронте. «Вооруженные силы России значительно увеличили применение бронетехники и ударных дронов», — отметил отставной офицер.

Стариков подчеркнул, что российские войска интенсивно наступают сразу на нескольких направлениях, занимая позиции ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил об успешном выполнении главной задачи спецоперации в 2023 году, которая заключалась в срыве «громко заявленного» Киевом и его натовскими союзниками контрнаступления ВСУ. По его словам, российские военные постоянно занимают все более выгодные рубежи.

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      Сергей Истомин
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